Опасная вода: почему накипь в чайнике грозит проблемами с почками и сосудами

Врач Михалева: вода из чайника с накипью может привести к проблемам с почками

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Неблагоприятные соли образуются в чайнике из-за кипячения жесткой воды.

Накипь в чайнике может привести к серьезным проблемам с почками и сосудами. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Соли, возникающие в результате химической реакции при кипячении жесткой воды, обычно не вредят здоровью. Однако при регулярном употреблении жидкости, содержащей карбонат кальция и магния, избыточная часть вредных веществ поступает в желудочно-кишечный тракт и всасывается, достаточно сильно влияя на организм.

«Избыток кальция попадает в кровь, и организм пытается от него избавиться, выводя через почки с мочой. Регулярное выведение излишков кальция через почки может привести к образованию микролитов („песка“), а затем и камней. Даже если не образуются камни, функция почек постепенно и необратимо нарушается, что может привести к их хронической болезни», — объяснила специалист.

Пострадать могут и сосуды — в их стенках начинает откладываться кальций, способствуя более скорому отложению холестерина и формированию атеросклеротических бляшек. Больше всего такая опасность грозит людям старшей возрастной категории, а также тем, кто испытывает сильный дефицит витамина D.

Эксперт посоветовала использовать различные методы смягчения воды, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия для здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле появляются камни в почках.