Двойной удар. Решение США и Китая по Украине загнали Зеленского в угол

Bloomberg: США и КНР идеей о мирном саммите нанесли двойной удар по Зеленскому

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Планы лидера киевского режима с треском провалились.

Президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар: мирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту, а также отказ главы Белого дома Джо Байдена посетить саммит в Швейцарии поставили его буквально в тупик. Об этом сообщило издание Bloomberg.

«Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит», — говорится в сообщении.

Бразилия и Китай объявили о своей идее созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием РФ и Украины накануне, 24 мая. В это же время стало известно, что Байден не поедет на саммит по украинскому вопросу.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приглашенным на «мирную» конференцию в Швейцарии необходимо знать о том, что глава НАТО Йенс Столтенберг призывает снять ограничения на удары киевского режима по территориям России.

Конференция в Швейцарии по Украине

В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.