Крыша торгового центра загорелась во Владимирской области
Виктория Алакоз 57 0
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На месте работают экстренные службы.
Пожар произошел в торговом центре в городе Кольчугино во Владимирской области. По данным регионального МЧС РФ, загорелась кровля здания на площади 200 квадратных метров.
На месте работают 23 спасателя и шесть единиц пожарной техники. Согласно последним данным, открытое горение пожарным уже удалось ликвидировать. Предварительно, возгорание произошло из-за работ на кровле.
Сведений о погибших и пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о страшном пожаре в подмосковном хостеле под Истрой.