«Я ждала все это время»: Бузова закатила истерику экс-возлюбленному Даве

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Артисты продолжают выяснять отношения на публике.

Ольга Бузова и Дава вновь проводят много времени вместе. Нет, они не помирилсь. Просто участвуют в реалити-шоу, где звезды выживают и проходят сложные испытания. Певица выступает в качестве ведущей, а Дава — участника. Поклонники с интересом наблюдали за взаимодействиембывших возлюбленных.

Многие ждали, что экс-партнера Ольги сразу исключат, но тот продержался до полуфинала. Однако во время съемок финального эпизода Бузова не смогла сдержать своих эмоций и все высказала Даве.

«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем», — сказала певица.

Дава растерялся и попытался оправдаться, что хотел все обсудить без камер. Но его бывшую возлюбленную такой ответ не устроил.

«Я ждала все это время слов: „Прости, Оль!“ Испугался?» — заявила Бузова.

Собирается ли Дава правда извиниться или попробует оправдаться — неизвестно.

Звездная пара стречалась около года. После разрыва певица призналась, что Давид применял к ней насилие, изменял, поэтому ей пришлось разорвать абьюзивные и болезненные для нее отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с Тимуром Батрутдиновым на глазах у бывшего возлюбленного блогера Давида Манукяна.