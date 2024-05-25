Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку

Фото: Казаков Александр / ТАСС

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Где сейчас находится премьер-министр Армении?

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку в городе Ванадзор. Об этом политик сообщил в соцсетях.

«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре», — написал Пашинян.

Он заверил, что с ним все в порядке. В место назначения он продолжает теперь путь на наземном транспорте — машине.

До этого, 19 мая, в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Крушение произошло, когда он возвращался на вертолете со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Раиси.