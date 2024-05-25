«Потребности нет»: в Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации

Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет

Фото: www.globallookpress.com / Кошелев Илья

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Западная пресса продолжает распространять недостоверную информацию о планах российских властей.

Потребности в мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал публикацию издания The Financial Times о том, что к концу 2024-го или началу следующего года в РФ может начаться новая волна мобилизации.

Официальный представитель Кремля отметил, что в России в настоящее время активно идет и продолжается набор добровольцев и контрактников.

«Вряд ли FT понимает реальную картину. <…> И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее, писал 5-tv.ru, доброволец рассказал, почему решил отправиться в зону СВО.

Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.