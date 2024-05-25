«Мои бессонные ночи»: Сысоева вновь попала в больницу после удаления опухоли
Актриса Надежда Сысоева вновь оказалась в больнице после удаления опухоли
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Поклонники обеспокоены здоровьем артистки.
Популярная актриса юмористического жанра Надежда Сысоева вновь оказалась в больнице. Тревожным фото знаменитость поделилась в социальной сети, снова вызвав слухи о возможном онкологическом заболевании.
Актриса поделилась фото из больницы.
«Мои бессонные ночи», — подписала снимок звезда.
Причину вероятной госпитализации Сысоева пока не раскрыла. Однако фанаты не на шутку заволновались, ожидая худшего: в прошлом году артистка уже ложилась на операционный стол из-за обнаруженного новообразования в груди.
Тогда артистке провели необходимое удаление опухоли. К счастью, она оказалась доброкачественной. Теперь поклонники надеются, что с любимой актрисой все также будет в порядке и проблемы со здоровьем не вернутся.
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