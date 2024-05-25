Остин вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Фото: www.globallookpress.com / Tsgt. Jack Sanders/Dod

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Что известно о состоянии чиновника?

Глава Пентагона Ллойд Остин перенес плановую нехирургическую медпроцедуру. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Патрик Райдер.

Процедура, связанная с проблемой мочевого пузыря, продлилась примерно 2,5 часа. После нее Остин вернулся к исполнению функций и обязанностей шефа Пентагона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Остин признал неправоту после сокрытия информации о состоянии здоровья от руководства США. Министр также отметил, что должен был сообщить о серьезном диагнозе своей команде и американцам.

Остин в связи с этим извинился перед коллегами и гражданами США. В начале января он перенес операцию по лечению рака простаты.