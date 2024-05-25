Пентагон заказал у Boeing комплекты для авиабомб JDAM

Фото: www.globallookpress.com / South Korea Defense Ministry

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Контракт не подразумевает ограничений во времени и количестве поставляемой продукции.

Boeing получила заказ Пентагона на поставки комплектов планирования и коррекции авиабомб JDAM стоимостью свыше семи миллиардов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Комплект позволяет переоборудовать свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы. Заказ не подразумевает ограничений во времени и количестве поставляемой продукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом свыше миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов.

Отмечается, что корпорация должна построить ракетные фрегаты FFG 66 и FFG 67 с управляемыми ракетами класса «Созвездие». Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года.