Глава Пентагона Остин временно передаст полномочия заместителю
Остин передаст свои полномочия заместителю на время плановой процедуры
Фото: www.globallookpress.com / Chad Mcneeley/Dod
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Что стряслось с министром на этот раз?
Глава Пентагона Ллойд Остин на время прохождения планового обследования передаст полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Осмотр будет проходить в связи с проблемами в области мочевого пузыря министра. Они не связаны с прежде диагностированным у Остина раком, отметили в Пентагоне.
Ранее 5-tv.ru писал, что Остин признал неправоту после сокрытия информации о состоянии здоровья от руководства США. Министр также отметил, что должен был сообщить о серьезном диагнозе своей команде и американцам.
Остин в связи с этим извинился перед коллегами и гражданами США. В начале января он перенес операцию по лечению рака простаты.
Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за инфекции мочевыводящих путей. Она возникла после хирургического вмешательства при онкологии.