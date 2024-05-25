Глава Пентагона Остин временно передаст полномочия заместителю

Остин передаст свои полномочия заместителю на время плановой процедуры

Фото: www.globallookpress.com / Chad Mcneeley/Dod

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Что стряслось с министром на этот раз?

Глава Пентагона Ллойд Остин на время прохождения планового обследования передаст полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Осмотр будет проходить в связи с проблемами в области мочевого пузыря министра. Они не связаны с прежде диагностированным у Остина раком, отметили в Пентагоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Остин признал неправоту после сокрытия информации о состоянии здоровья от руководства США. Министр также отметил, что должен был сообщить о серьезном диагнозе своей команде и американцам.

Остин в связи с этим извинился перед коллегами и гражданами США. В начале января он перенес операцию по лечению рака простаты.

Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за инфекции мочевыводящих путей. Она возникла после хирургического вмешательства при онкологии.