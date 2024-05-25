Презервативы и филлеры начнут маркировать в России в рамках эксперимента
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Проект, как ожидается, не скажется на стоимости товаров.
Эксперимент по маркировке филлеров и презервативов пройдет в России с сентября 2024 года по август 2025-го. Об этом свидетельствует документ на портале нормативных актов.
В Минпромторге пояснили, что эксперимент охватит шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей. Проект позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки, пишет ТАСС.
Эксперимент, как заверили в Центре развития перспективных технологий, который и выступит оператором, не скажется на стоимости товаров. Участие в нем будет добровольное и бесплатное.
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