ВСУ планируют провести контрнаступление в Харьковской области

Фото: Reuters / Стрингер

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Националисты на этом направлении терпят одно поражение за другим.

ВСУ планируют организовать контрнаступление в Харьковской области на фоне успехов армии России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Украинская армия заявила, что планирует контратаки, чтобы отбросить российские войска, которые взяли территорию на северо-востоке Харьковской области», — говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что России все чаще удается подавлять сигнал Starlink на Украине.