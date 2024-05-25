Отважная работа расчетов гаубиц Д-30. Лучшее видео из зоны СВО
Расчеты Д-30 подразделений группировки войск «Север» ударили по позициям ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Артиллеристы круглосуточно несут службу в сложнейших условиях.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчеты гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск «Север» нанесли огневое поражение по позициям и военной технике ВСУ.
Бойцы накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме. От обнаружения цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут.
Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 15 километров. Обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника вскрывается операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.