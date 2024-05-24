Боррель прокомментировал жалобы Эстонии на снятие буев на реке Нарве

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev

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Глава европейской дипломатии заодно обратился к России в связи с этой ситуацией.

Евросоюз следит за ситуацией на границе Эстонии и России после заявления эстонского МВД о якобы снятии российскими пограничниками разграничительных буев на реке Нарве. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Европейский союз внимательно следит за ситуацией… Такие действия неприемлемы», — сказал евродипломат.

По словам Борреля, ЕС также ждет от России объяснений в связи с инцидентом.

Накануне пресс-служба МВД Эстонии заявила, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарве, которые используются для обозначения фарватера

Эстонские военнослужащие, как отметили в ведомстве, установили буи 13 мая в соответствии с законом о госгранице. Однако ночью 23 мая российские военные якобы приступили к снятию плавучих знаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония решила отказаться от намерений обменять приграничный участок своей территории протяженностью около четырех километров на часть Псковской области России — так называемый «Саатсеский сапог».