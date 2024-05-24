Украина открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС

Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

Украина открыла все шлюзы на плотине Днепровской ГЭС. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — написал он в Telegram-канале.

Большой потоп населенным пунктам не грозит, уточнил он. Однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

Ранее 5-tv.ru писал, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС после ударов ВСУ еще не до конца определена. Узнать ее можно будет только когда получится восстановить инфраструктуру, а каждый эвакуированный житель получит новый дом.

Погибшие люди, животные, а также уникальная флора и фауна — это, как подчеркивается, та часть ущерба, которая нанесена безвозвратно.