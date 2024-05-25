Экспедиция РГО обнаружила в проливе Лаперуза американскую подлодку Wahoo

Фото, видео: 5-tv.ru

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Исследователи отдали последние почести погибшим в годы Второй мировой войны морякам.

Экспедиция Русского географического общества (РГО) и фонда «Люди моря» обнаружила в проливе Лаперуза затонувшую во время Второй мировой войны американскую подводную лодку Wahoo. Участники поисков рассказали 5-tv.ru о целях своей экспедиции.

По словам Романа Бикбулатова — капитана судна «Ламантин», на котором проходит экспедиция, подлодка затонула в водах между российским островом Сахалин и японским Хоккайдо.

Известно, что Wahoo вместе со всем экипажем погибла в 1943 году под ударами японских кораблей и авиации. До этого она считалась одной из самых успешных на тихоокеанском театре военных действий, потопив 19 кораблей противника.

«Главная цель — это, конечно же, обследовать визуально затонувшую лодку Wahoo SS-238, отдать дань памяти погибшим морякам, установив мемориальную табличку и спустив венок на воду», — отметил участник экспедиции, гидрограф компании «Фертоинг» Денис Фиров.

Также рядом с затонувшей подлодкой были взяты образцы грунта — для передачи родственникам погибших моряков.

«Подводные лодки с погибшими не поднимаются, но частица праха, которая находится у того места, где погибли подводники, передается обычно их потомкам», — объяснила директор департамента экспедиционной деятельности РГО Наталья Белякова.

Она также отметила необходимость помнить и чтить исторические события, объединяющие те государства, которые сегодня находятся не в лучших отношениях друг с другом.

«Историческая память — вне политики, и, мне кажется, нужно именно сейчас, когда внешняя повестка очень сложная, вспоминать те вещи, которые нас объединяют. Возможно, это позволит в будущем лучше понять друг друга», — выразила надежду Белякова.

На снятых под водой кадрах виден лежащий на грунте остов подлодки и памятная табличка. Участники экспедиции установили ее рядом с подлодкой при помощи телеуправляемого подводного аппарата.

Главной задачей первой части экспедиции была идентификация затонувших на дне пролива Лаперуза судов. Далее исследователям предстоит найти подлодку Л-19 — последнюю советскую субмарину, погибшую в годы Второй мировой войны. Известно, что она была потоплена 23 августа 1945 года, однако, что стало причиной — взрыв донной мины или атака вражеской авиации — до сих пор неизвестно.

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