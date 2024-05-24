Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Договор действовал с начала 1990-х.

Соглашение между Россией и Японией о ликвидации ядерного оружия прекратило свое действие. Об этом сообщили в МИД РФ.

«21 мая 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области <…> ядерного оружия», — говорится в документе.

Документ о выходе из соглашения с Японией еще 9 ноября 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин, о чем уведомили японскую сторону.

В МИД тогда заявили о невозможности дальнейшего сотрудничества с недружественным государством по вопросам национальной безопасности России. При этом политика администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды была названа «откровенно антироссийской».

Соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия между Россией и Японией действовало с 1993 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны G7 обеспокоились решением России отозвать ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и призвали Москву сохранить мораторий на ядерные испытания.