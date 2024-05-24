Окраины Клещеевки после боев сняли с высоты птичьего полета
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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Кадры сделаны бойцами 88-й бригады 2-го армейского корпуса армии России.
Населенный пункт Клещеевка, находящийся в ДНР, показали с высоты птичьего полета после боев. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Видео сняли бойцы 88-й бригады армейского корпуса российской армии. На кадрах можно разглядеть обгоревшие деревья, выжженную траву и воронки от снарядов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.