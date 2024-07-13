Фото, видео: www.globallookpress.com / © Wosunan Photostory; 5-tv.ru

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С каждым годом в организме этот компонент вырабатывается все в меньшем объеме.

Красота все-таки спасет мир, поэтому все мы уже давно поняли, что коллаген — важная составляющая красивого человека со здоровым организмом. Сейчас он пользуется большим спросом у общества, потому что благодаря этому компоненту можно не только улучшить состояние кожи и организма, но и минимизировать риски травм. В чем секрет коллагена и почему он жизненно-необходим человеку, выяснил корреспондент 5-tv.ru в разговоре с руководителем компании по производству коллагена Ириной Артемьевой.

«Коллаген — это необходимый продукт вообще человеку в принципе. До 25 лет коллаген вырабатывается прекрасно, после 25 лет начинается снижение выработки коллагена, после 35 лет еще большее снижение, и после 45 лет практически снижается выработка коллагена, либо он вырабатывается некачественно», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, без дополнительного коллагена и без стимуляции синтеза коллагена после 35 лет практически невозможно. Если человек хочет быть более здоровым и молодым, то он должен привыкнуть и признать заслуги этого продукта.

«Мы провели большую просветительскую работу. Все знают, что коллаген — это тренд. Но более пяти лет нам этого стоило», — призналась Ирина Артемьева.

Также эксперт рассказала, что коллаген способен заживить как поверхностную рану, так и внутреннюю.

«Это то же самое, регенерация. Как внешне, так и внутренне. Внутрь — это пища, внешне — это косметика», — добавила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пользе коллагена для роста волос и ногтей.