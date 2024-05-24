Путин: западные границы Союзного государства надежно прикрыты
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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В Минске прошли переговоры президентов России и Белоруссии.
Западные границы Союзного государства надежно прикрыты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Глава государства отметил, что безопасность обеспечивает, в том числе, размещение современных оборонных комплексов и тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
«Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Российский лидер также отметил регулярно проводимые учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, которые необходимы для отработки слаженности армий двух государств, а не для создания напряженности.
Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в вопросах обеспечения безопасности будет укрепляться и дальше, и Россия относится к безопасности Белоруссии также серьезно, как и к собственной.
Ранее сообщал о том, что Путин сказал о будущем Ирана после гибели Раиси.