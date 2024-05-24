Путин заявил о скорой отмене роуминга на территории Союзного государства

Путин: РФ и Белоруссия в скором времени отменят роуминг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Tepass; 5-tv.ru

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Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года.

Роуминг сотовой связи внутри Союзного государства в скором времени будет отменен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

«В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», — сказал Путин.

О планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией до этого сообщал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. На пленарном заседании Госдумы 14 мая он напомнил о том, что ранее стоимости роуминга снизилась в десятки раз. Теперь же прорабатывается вопрос его окончательной отмены.

Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. В декабре 2019 года было согласована программа мероприятий и технических исследований, а в 2021 году сообщалось о том, что все необходимые подготовительные мероприятия почти завершены.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск, где пробудет два дня. В аэропорту президента РФ встретил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В Кремле ранее сообщили, что главы государств обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также затронут иные темы.

В ходе второго дня визита российский лидер намерен посетить Дворец Независимости в Минске, где пройдут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин по итогам встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил об окончании легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского.