Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniiar Sarsenov/Ukrainian Presi; 5-tv.ru

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Пятилетний срок полномочий главы Незалежной истек в ночь на 21 мая.

Россия исходит из того, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии (по Украине. — Прим. ред.), как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», — отметил Путин.

В ночь на 21 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства.

Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Украины он теряет свои полномочия.

Стоит отметить, что не все украинские чиновники этому рады. Так, например, экс-депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник считает, что теперь глава Незалежной намерен доказывать свою легитимность с помощью диктатуры и жестоких мер.