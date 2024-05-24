Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето на закон об иноагентах

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Для преодоления вето необходимо согласие как минимум 76 из 150 депутатов парламента.

Парламент Грузии 27 мая запустит процедуру преодоления вето, наложенного президентом Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Об этом сообщается на сайте парламента.

Уточняется, что на этот день назначено заседание комитета по юридическим вопросам, и первый вопрос на его повестке — вето на закон об иноагентах. В случае одобрения комитетом преодоления вето, вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая.

Для преодоления вето необходимо согласие как минимум 76 из 150 депутатов парламента. При этом у правящей партии «Грузинская мечта», которая выступила инициатором законопроекта, 84 мандата.

После преодоления вето закон вновь направят на подпись президенту. Если Зурабишвили повторно откажется утверждать его, документ подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили. Затем закон вступит в силу.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния».

Однако Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом президент назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Подобный документ был впервые принят в США еще в 1938 году, однако это не мешает оппонентам грузинского законопроекта называть его аналогом российского закона. Они заявляют о якобы фундаментальном различии между американским и грузинским законами. По их мнению, закон в США был направлен против врагов страны, а в Грузии — против ее «друзей».

В свою очередь власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем правовым принципам и преследует цель ежегодного раскрытия финансовой отчетности НПО и СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз готов лишить Грузию статуса кандидата из-за закона об иноагентах