В Грузии назвали комичными санкции США из-за закона об иноагентах

Фото: www.globallookpress.com / Nicholas Muller

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В грузинском парламенте отреагировали на заявление Энтони Блинкена о введении рестрикций и пересмотре отношений.

Решение США ввести санкции против грузинских депутатов из-за закона об иноагентах — беспрецедентно и комично. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии страны «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Беспрецедентно и в то же время комично вводить санкции против избранного народом депутата из-за принятия закона», — написал он в соцсети.

Мдинарадзе отметил, что США пытаются шантажом и угрозами помешать Грузии принимать самостоятельные решения на основе собственных интересов, однако «независимость Грузии не продается ни за какую визу».

В свою очередь политсовет «Грузинской мечты» заявил, что не намерен торговать суверенитетом и национальной безопасностью, и никакой шантаж не заставит их сделать шаг против своей страны.

Глава Госдепа Энтони Блинкен ранее заявил, что США из-за закона об иноагентах планируют ввести визовые ограничения в отношении Грузии, которые коснутся лиц, «несущих ответственность за подрыв демократии в Грузии, а также членов их семей».

Кроме того, США, по словам Блинкена, объявляют о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией.

В свою очередь Европа также рассматривает возможные меры против Грузии из-за законопроекта об иноагентах. Одной из них может стать лишение страны статуса кандидата в члены Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи выразил сожаление за свои слова в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в которых он намекал на судьбу пережившего покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо.