Ураганный ветер обрушился на Краснодар. Видео

Фото, видео: © РИА Новости / Корниенко Евгения; 5-tv.ru

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Поступают сообщения о десятках поврежденных машин.

На Краснодар обрушился ураганный ветер до 30 метров в секунду. Стихия валит деревья с корнем, а на некоторых участках линий электропередачи искрят оголенные провода.

В одном из районов города упавший тополь парализовал движение трамваев. Транспорт не курсировал несколько часов, пока коммунальщики не освободили рельсы.

Поступают сообщения о десятках поврежденных машин. Непросто сейчас и пешеходам — им приходится менять привычные маршруты.

Похожая ситуация и в Крыму — там действует штормовое предупреждение МЧС. Отдыхающих попросили держаться подальше от берега из-за высоких волн.

Соблюдать осторожность стоит и жителям Кабардино-Балкарской Республики. Там в ближайшие дни ожидаются ливни с грозами, обильные осадки могут спровоцировать подъем уровня рек и сход селей.