Два теплохода столкнулись в Петербурге. Главное о ситуации

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Уже установлено: оба капитана были трезвы.

В Петербурге следователи сейчас разбираются в загадочном ЧП на Неве. Там не смогли разойтись два теплохода, один из них в итоге врезался в опору Благовещенского моста.

Уже установлено: оба капитана были трезвы, а их суда «Адель» и «Пурга» — полностью исправны. Можно сказать, авария случилась на ровном месте.

Что же к ней привело? Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко попыталась выяснить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) грузовое судно врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего сооружение обрушилось.

На кадрах видно, как весь мост плавно упал в воду. Отмечается, что в результате случившегося все полосы движения перекрыты в обоих направлениях.