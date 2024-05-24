Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске. Главное

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Президенты России и Белоруссии с делегациями обсудили партнерство двух государств.

В Минске прошли российско-белорусские переговоры в расширенном составе. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили дальнейшие конкретные шаги по реализации общих импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении и других областях.

«У нас накоплен неплохой потенциал в этой сфере. Мы сейчас только в узком составе говорили о том, что самое главное для нас всех — это искать приоритетные направления в области этих высоких технологий и помогать друг другу развивать эти компетенции. Тем более, что в связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России было введено больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире — 16 тысяч разных. Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем. Но они и создают для нас определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем. А там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем. И, конечно, создавать их можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия, вместе. И одна из важнейших задач — искать эти области, искать эти направления сотрудничества, создавать необходимую всем нам синергию», — сказал Владимир Путин.

На встрече в узком составе среди прочих обсуждали вопросы общей безопасности. О чем договорились главы государств вместе с правительственными делегациями и в чем особенность этого двухдневного визита? Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев продолжит.

Это больше, чем официальный визит. Путин и Лукашенко радушно приветствуют друг друга и этим задают тон встречи.

Чтобы приветствие Путина прошло идеально, почетный караул не раз измерил маршем внутренний двор резиденции.

В это же время в президентском дворце уже собирались делегации. Обстановка — дружеская. Обсуждать сотрудничество начали еще до начала переговоров. В той же промышленности сотни — совместных проектов.

«В линейку региональных самолетов — есть „Ладога“ на 44 посадочных места. Направлений много по машиностроению, по микроэлектронике. И взаимные поставки по автомобилестроению», — сказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

О важности встречи говорит и то, что это вторая международная поездка Владимира Путина после вступления в должность президента РФ. Тем для обсуждения действительно накопилось много. Это при том, что Лукашенко приезжал в Москву не так давно — 9 мая на празднование Дня Победы, где тоже лично встречался с Путиным.

Программа — насыщенная. Сразу после церемонии приветствия на двусторонней встрече Путин благодарит Лукашенко за прием, и еще раз отмечает важность хороших соседских отношений.

«25 лет будет Союзному государству. Тоже можно посмотреть, что сделано и что предстоит еще сделать. В целом, работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику», — сказал российский лидер.

А еще Путин сделал комплимент Минску, отметив хорошую работу городских властей и общую обстановку праздника.

«Мне приятно, что Минск вам понравился, и люди понравились. Вы уже заметили опытным глазом кое-какие вещи. Это приятно», — сказал Лукашенко.

Одна из главных тем — безопасность. Уже в ближайшее время начнется вторая фаза учений с применением тактического ядерного оружия. Этот блок отрабатывать российские военные будут уже совместно с белорусской армией. Еще в прошлом году Москва по просьбе Минска разместила в республике этот вид оружия.

Потому на переговорах и новый министр обороны России Андрей Белоусов. Это — его первая встреча с коллегой.

«Еще раз хочу отметить, что Белоруссия была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником, надежным партнером. Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменение военно-политической обстановки в мире», — сказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Энергетический комплекс тоже в повестке. Россия готова продолжать работы по развитию атомной станции.

«Наши белорусские партнеры хорошо почувствовали „вкус“ атомного электричества. Мы знаем делания Александра Григорьевича продолжить строительство. В любом случае, мы готовы это сделать. Вопрос только технического облика и места расположения будущего блока», — сказал генеральный директор госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.

На встрече в расширенном составе обсуждать и прорабатывать каждую из тем будут детально. Все будущее Союзного государства, как и общее великое прошлое. Путин по традиции возложил цветы к монументу Победы.