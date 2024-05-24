Обнаружен потенциально обитаемый двойник Венеры

Фото: www.globallookpress.com / Markus Gann via www.imago-images

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Как он выглядит и что о нем известно?

Обнаружена планета Gliese 12 b, которая может быть способна поддерживать человеческую жизнь. К такому выводу пришли ученые Королевского астрономического общества Великобритании. О результатах проведенной работы пишет журнал Time.

«Ученые полагают, что это одна из немногих обнаруженных скалистых планет, на которой есть потенциал для выживания людей», — сообщается в материале.

Gliese 12 b является экзопланетой и находится за пределами Солнечной системы. Она немного меньше Земли, однако достаточно сильно сходится с ней по силе тяжести и продолжительности года, который составляет всего 12,8 «наших» суток.

Расчетная температура поверхности в среднем — всего на десять градусов выше земной. Открытие находится от нас за 40 световых лет, что достаточно усложняет ее изучение.

Однако в то же время это первая планета, так сильно схожая с Землей на таком относительно близком расстоянии. Сейчас ученым предстоит выяснить, есть ли на планете атмосфера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за светящийся объект пронесся в небе на юге России.