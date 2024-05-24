Генерал-майора Попова привезли в суд на рассмотрение жалобы на его арест

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Следствие считает высокопоставленного военного причастным к хищению металлоконструкций, предназначенных для строительства укреплений в зоне СВО.

Экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова привезли во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения жалобы на его арест. Видео из здания суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как Попов поднимается по лестнице в наручниках в сопровождении правоохранителей и обращается к встречающим его журналистам.

«Шоу, да?» — спросил он.

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее стало известно, что следствие ходатайствует о его переводе под домашний арест.

По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллиона рублей, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Попову предъявили обвинение в мошенничестве.