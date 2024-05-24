Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент находится с официальным визитом в Белоруссии. Сегодня ожидаются его переговоры с Лукашенко.

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу Победы в Минске и почтил память погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ). В Белоруссии российский лидер находится с официальным визитом.

В первый день поездки Путин посетил монумент Победы. Он поднялся к подготовленной для возложения стойке, поправил ленты на венке и склонил голову в знак уважения к советским воинам. К монументу президент подходил под звуки оркестра и в сопровождении почетного караула.

Накануне вечером, 23 мая, Путин прибыл с визитом в Белоруссию. В аэропорту его встретил президент страны Александр Лукашенко. Визит проходит по приглашению главы Белоруссии и продлится два дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы развития отношений двух стран, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также затронут мировые темы.

Российский лидер также посетит Дворец Независимости в Минске, где пройдут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе.