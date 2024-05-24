Порча или трагическое совпадение? Могла ли семья Фриске быть проклята

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva; Личный архив Андрея хариса; 5-tv.ru

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Знаменитая певица и ее сестра умерли от онкологии с разницей в несколько лет.

Несколько дней назад от рака умерла Татьяна Гончаренко, двоюродная сестра знаменитой певицы Жанны Фриске, которая также ушла из жизни из-за онкологии. Многие поклонники артистки разглядели в этих печальных событиях определенную закономерность, заподозрив в том не трагическое совпадение, а ужасающее проклятье. Верны ли опасения фанатов, в беседе с 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

По его словам, всему виной действительно может быть некое магическое воздействие извне.

«Если взглянуть на родовую ветвь этой семьи, то очень отчетливо видно такое магическое воздействие, которое было сделано несколько поколений назад», — поделился специалист.

Харрис считает, что в свое время родным певицы сильно завидовали, их хотели разлучить с помощью потусторонних сил. Злодеяние привело к тому, что колдовское влияние переросло в проклятие.

«Потому что очень четко видна цифра шесть на текущей смерти. Человек умирает шестым. В чернокнижье, в русской деревенской магии классические такие проклятия делаются либо на семь колен вперед, либо на девять», — объяснил Харрис.

Экстрасенс предположил, что в ситуации семьи Фриске заклинание было наложено именно на семь колен. Причем проявлялось проклятие по-разному. Не обязательно люди умирали, могли происходить и другие несчастья.

Оккультист также добавил, что в смерти Жанны Фриске виновата не только магия. По его словам, на трагический уход повлиял ряд определенных факторов, лишь одним из которых была наложенная порча.

«В текущей смерти Татьяны, все-таки магия видна с наибольшей вероятностью как причина», — заключил специалист.

Как проклятие будет развиваться дальше — пока неизвестно. Однако Харрис признается, что получил «особую фразу» свыше, которая говорит о наследнике рода Фриске. Именно на нем злая магия может прекратиться, и столь трагических смертей больше не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла сестра Жанны Фриске.

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