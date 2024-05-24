Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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С чем связано решение?
Дипломата российского посольства объявили персоной нон грата в Румынии. Об этом заявили временному поверенному в делах России в стране, передает румынский МИД.
Власти Румынии объяснили свой шаг действиями российской стороны, которые якобы «противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала ответ на действия Румынии.
«Россия даст соответствующий ответ», — сказала дипломат в беседе с агентством РИА Новости.
Недавно в Румынии задержали гражданина по подозрению в государственной измене. Как утверждало Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом страны, он якобы передал российскому посольству фотографии с военными объектами НАТО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии и выразил дипломату протест.