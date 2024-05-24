В России ужесточили правила кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Специалисты отмечают закредитованность населения.

Центробанк России установил более строгие ограничения на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. Об этом решении сообщается на официальном сайте регулятора.

«Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2024 года. МПЛ направлены на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов)», — говорится в сообщении.

Ожидается, что меры позволят ограничить закредитованность граждан. Ужесточение коснется кредитов с лимитом, банки не смогут выдавать займы или повышать по ним лимит, если у гражданина показатель долговой нагрузки превышает 80%.

По информации Центробанка России, значительная часть заемщиков с задолженностями направляют на погашение кредитов свыше 50% дохода. Такие граждане чаще всего допускают просрочки, что влияет на риск возможных потерь банка. Практически схожая ситуация и с обладателями кредитных карт. Чаще всего (44%) их оформляют тем, у кого показатель долговой нагрузки превышает 50%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в министерстве финансов России предлагают повысить ипотечную ставку для семей с двумя детьми от шести лет до 12%.

Предполагается, что повышение ставки связано с целью отсечь заемщиков, которые покупают недвижимость для инвестирования. Предложение направлено и на поддержку строительной сферы.