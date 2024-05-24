«На их совести»: Лавров об использовании Украиной оружия США для ударов по России

Лавров заявил об использовании Украиной оружия США для ударов по России

Фото, видео: Министерство обороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Недавно американские чиновники обсуждали, какой может быть зона поражения, если дать право киевскому режиму бить ракетами ATACMS. Но, по информации МИД РФ, боевики давно используют оружие Запада.

Оружие США, поставленное Украине, уже и так используется боевиками для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил, что американское оружие используют для ударов по объектам России «за пределами зоны конфликта». И то, что в США обсуждают возможность дать Украине право использовать ракеты ATACMS — лишь уловка, считает Лавров.

«То, что американцы пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки», — сказал глава МИД России журналистам.

Лавров также отметил, что западное оружие используется для атак на гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы.

«Так что это на их совести», — добавил министр.

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В США недавно продемонстрировали карту России с зоной поражения ракетами ATACMS, поставленными Украине. Глава комитета палаты представителей Штатов по иностранным делам Майкл Маккол таким образом призвал госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет на удары киевского режима по российским объектам западным оружием.

Однако Блинкен на требование снять запрет по нанесению ударов Украиной оружием США ничего не ответил, заявив лишь только, что такое решение должен принимать сам киевский режим.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Западу пригрозили сильным ответом на разрешение Украине бить по России его оружием.