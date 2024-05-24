Супруга главы Федерации еврейских общин ослепла после пластической операции

Фото: 5-tv.ru

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Какую ошибку допустили врачи?

Жена президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды ослепла после операции по подтяжке век, о чем 5-tv.ru заявил адвокат Александр Добровинский. Супруга решила сделать простую пластическую операцию в клинике «Клазко» в Москве, но все пошло не по плану.

Услуга называлась — блефаропластика, на восстановление после операции должно было уйти всего два дня. Хирург подтянул веки 46-летней Инне, после чего решил оставить женщину в палате на неделю. За это время пострадавшая ослепла на оба глаза.

Выяснилось, что ей удалили слишком крупные участки кожи, из-за чего веки перестали закрываться. Чтобы решить проблему, пациенте прописали капли, которые в результате сожгли сетчатку и вызвали ее отслоение.

После этого Инне пришлось срочно обратиться к хирургу из Италии, но даже он не смог полностью вернуть ей зрение после нескольких операций. Один глаз больше никогда не сможет видеть, признали врачи.

«Удалось вернуть способность видеть одному глазу, но всего на 30%. Впереди еще несколько операций и пересадка роговицы», — указал адвокат Александр Добровинский.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Пластический хирург при этом все еще продолжает врачебную практику. Пока медик проходит по делу только как свидетель. Добровинский стремится переквалифицировать ее статус на подозреваемую.

После пластической операции оба глаза 46-летней Инны потеряли способность видеть. Фото: 5-tv.ru

Стоит упомянуть, что сама 46-летняя Инна боится, что не сможет увидеть, как растут ее дети. Единственный шанс вернуть ей зрение — это крайне сложная операция по смене роговицы.

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