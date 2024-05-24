На Национальном конгрессе эндокринологов отметили важность фонда «Круг добра»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Съезд собрал в столице более трех тысяч участников из России и других стран.

Сегодня в центре внимания участников Национального конгресса эндокринологов, который проходит в Москве, — методы лечения и диагностики орфанных заболеваний.

За последние годы отечественная медицина в этом направлении сделала огромный шаг. Так, например, смогли существенно повысить качество и продолжительность жизни пациентов с такими редким диагнозом как муковисцидоз.

Кроме того, благодаря фонду «Круг добра», удается обеспечить дорогостоящими лекарствами детей со спинально-мышечной атрофией. Цена одной ампулы — десятки миллионов рублей.

И одно из главных достижений врачей — в России нет ни одного жителя до 18 лет с нарушением роста.

«До 18 лет нет гипофизарных карликов. То есть ушла эта болезнь. Благодаря нашему отечественному лекарству. Прекрасный гормон роста, который, в общем-то, уже 18 лет уже, больше, мы работаем с этим гормоном роста. И зарубежных препаратов много, но наши больные обеспечиваются всем нашим отечественным, прекрасным, не уступающим зарубежным», — говорит научный руководитель Института детской эндокринологии, академик РАН, Валентина Петеркова.

Сегодня заключительный четвертый день съезда. Конгресс собрал в столице более трех тысяч участников из России и других стран. Причем, не только эндокринологов, но и врачей смежных специальностей