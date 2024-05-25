«Всегда нужен друг»: звезды на премьере «Каждый мечтает о собаке»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Фильм снят по книге Владимира Железникова.

Звезды отечественного шоу-бизнеса разбавили рабочие будни премьерой фильма Ольги Беляевой «Каждый мечтает о собаке», которая прошла в киноконцерне «Мосфильм». Показ посетили: Евгения Ахременко со своими сыновьями Даниилом и Тимофеем, Владимир Левкин со своей женой Марусей и дочерью Никой, Ирина Безруков, Виктор Васильев с супругой Анной Снаткиной и дочерью Вероникой, Екатерина Шпица с сыном Германом, Лев Лещенко и многие другие.

«Собака — это в общем такая метафора. Она и автором была задумана автором книги Железниковым как метафора. На самом деле каждый мечтает, что дает собака: любовь, понимание и верность. Собственно, это то, о чем мечтает и чего достоин каждый человек», — высказалась режиссер Ольга Беляева.

На показе все почувствовали себя в атмосфере тепла и добра. У входа гостей ждал советский автомат с газированной водой и старинные автомобили. Все посетители в одно мгновение очутились в СССР. А говорящее название фильма, конечно, добавило красок: звезды с искрящими глазами начали вспоминать свое детство и мечты. Вот что творит детское кино с людскими сердцами!

«Я была пионеркой, комсомолкой, носила значит этот галстук. Но дело в том, что для нас это не было, как для американцев, скаутов, каким-то таким ритуальным скажем так, элементом. Это для нас было естественно. И пионером мог быть только достойный ученик или ученица», — поделилась Ирина Безрукова.

Каждый мечтает о собаке, а вот жена Владимира Левкина — Маруся, честно призналась, что всегда мечтала о своем супруге! Вот она — настоящая любовь. Но у самого Левкина мечты куда проще: он хотел мотоциклы и гитары.

«А я всегда мечтала о Левкине, простите. Мои мечты сбылись», — весело добавила супруга российского артиста.

А вот у Евгении Ахременко мечта высокого полета! Актриса призналась, что очень хочет завести себе настоящую обезьяну. По ее мнению, это кажется почти невозможным, но мечтать не вредно, правда же?

«Я все-таки мечтала о котенке, которого у меня никогда не было. Потому что у меня родители очень любили собак, но не было кошек. И сейчас у нас тоже собака, да. Поэтому, наверное, мы мечтаем. Я бы, конечно, какую-нибудь маленькую обезьянку завела, но кто мне даст?» — призналась актриса.

Оказалось, что почти у всех звезд есть домашние животные и детство у всех ассоциируется с питомцами. Екатерина Шпица рассказала, что всегда любила подарки, а праздники всегда ждала с большим удовольствием. Сын актрисы хотел кота и, кстати, почти сразу получил его. По словам Шпицы, Герман сразу предупредил маму, что убирать за животным не будет. Вот так все просто!

Детское кино смогло пробудить в звездах воспоминания, а детство — прекрасная пора, в которую иногда так сильно хочется вернуться!

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