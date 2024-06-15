«Христианство спасет любовь»: Актеры рассказали, как сохранить отношения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В подростковом возрасте почти нереально полюбить

Слова о любви уже давно не имеют особого значения, теперь все достаточно просто: люди сходятся и расходятся, съезжаются и разъезжаются, говорят о чувствах и забывают о них. Поверхностное отношение к любви укоренилось в головах настолько, что вера в их существование пропала. Так каковы же современные реалии и почему любовь перестала иметь прежнюю ценность, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с актерами спектакля «Стоики» в МХТ им. Чехова.

Сюжет пьесы Дмитрия Данилова строится на героях, которые живут в «зоне неопределенности», вызванной глобальным катаклизмом. Режиссеру Денису Азарову и актерам удалось передать основную проблему, с которой столкнулись персонажи. Она заключается в боязни одиночества: все герои вместе, но совершенно раздельно, поскольку страх остаться одному равносилен смерти. Именно поэтому они так поверхностны к своим отношениям и чувствам — для них это не имеет значения, главное, что они вместе, не в одиночку.

«Мне кажется, если бы они были христианами, у них не было бы таких проблем и страхов. Потому что они сами себя отделили и сами от этого страдают», — подчеркнула Мария Фомина, рассуждая о любви меду главными героями спектакля.

По словам актрисы, основная проблема современных пар заключается именно в философии, которой они придерживаются. А вот в христианстве все иначе: Фомина уверена, что верующие люди всегда будут держаться друг за друга, помогать и спасать в тяжелые времена.

Тема любви все-таки актуальна, поэтому и Павел Табаков не смог остаться в стороне. По его мнению, партнер в первую очередь должен быть другом, иначе никак! Он также отметил, что подросткам может быть легче находиться в паре, где нет чувства долга перед партнером — и это тоже нормально, но и они придут к истинной любви.

«Если сейчас людям, подросткам проще сосуществовать так, но я думаю, что они потом придут к тому, что партнер должен быть другом и в первую очередь другом. А если он не является другом, то зачем тогда существовать вместе?» — высказался актер.

А вот Александр Усов рассказал, что «поверхностная» любовь для одного, может быть целым миром для другого. Видеть будущее со своим партнером и жить с ним — это уже шаг, который можно считать доказательством любви.

«Вот они живут вместе и никуда не убегают. Больше того, и видят свою жизнь дальнейшую только вместе. Никто не хочет искать никаких путей, чтобы избавиться друг от друга», — подчеркнул Усов.

А ведь артисты правы, любовь — это совокупность многих факторов. Более того, она индивидуальна настолько, что один назовет ее безразличием, а другой — высшими чувствами. Единственное, что нужно слышать в этом вопросе, так это свой внутренний голос и тогда проблемы героев «Стоики» будут казаться мелочными и глупыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла, почему редко появляется на сцене театра.