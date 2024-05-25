Стать лучшей версией себя: китайский гороскоп на июнь 2024 года

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На что следует обратить внимание в первом летнем месяце?

5-tv.ru публикует прогноз на май 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Стальная лошадь — один из самых трудолюбивых и прорывных знаков китайского зодиака. В ней идеально сочетается стальной характер, желание самосовершенствоваться, а также огонь, мотивация, вдохновение, сила и импульс, чтобы работать над этой сталью.

Для тех, кто родился в день Металла Инь, или год, который заканчивается на цифру один, приходит месяц благородного помощника. В это время вы можете услышать полезный совет или оказаться помощником для кого-то другого. Поэтому держите ухо востро и слушайте информацию, которая приходит. Полезная идея может исходить из самого неожиданного источника.

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Для тех, кто родился в июле, наступает месяц благородного медика — это отличное время для плановых оперативных вмешательств.

Не следует гнаться за двумя зайцами сразу. Храните выдержку, тогда все завершится удачно для вас. Для новых начинаний момент не слишком подходящий, лучше разберитесь в своих планах на будущее.

Кроме того, июнь, с точки зрения традиционной китайской медицины, — это идеальное время для профилактики заболеваний сердца.

Старайтесь чаще употреблять в пищу продукты, которые поддерживают энергии сердца: личи, тутовая ягода, арбуз, красная фасоль, красный и зеленый маш, устрицы, корица, боярышник, шафран и сафлор, бутоны розы и красный сахар.

Кроме того, постарайтесь исключить из своего рациона ледяные напитки. Сточки зрения традиционной китайской медицины, это разбалансирует сердце и почки, что в долгосрочной перспективе нарушает работу этих систем.

Лучшие и худшие дни июня

Плохие : 18 и 28 июня;

: 18 и 28 июня; Хорошие : 7, 12, 13, 19, 24, 25 июня;

: 7, 12, 13, 19, 24, 25 июня; Болезни : 7, 10, 19, 20, 22 июня;

: 7, 10, 19, 20, 22 июня; Потери : 17 и 28 июня;

: 17 и 28 июня; Без богатства: 9 и 10 июня.

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