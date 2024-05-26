Настройтесь на общение: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2024 года

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Месяц сулит кучу интересных событий: будет время для отстаивания своей позиции и других активностей. Что ждет именно вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего июня: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

В первую неделю месяца легкая воздушная стихия позволяет быстро приспосабливаться к новым идеям и разным людям. 3 июня Меркурий усиливает концентрацию планет в Близнецах. Настрой на общительность, любознательность и сообразительность.

Гармоничные потоки энергии помогают эффективно оперировать нужной информацией, убедительно выстроить речь, проявить коммерческую и посредническую жилку. Благоприятный период, чтобы побаловать себя и близких покупками, получить удовольствия от обучения, расширить профессиональные скиллы.

Показатель успеха для организации и развития малого и среднего бизнеса, особенно для туристического, производственного, фармакологического направления, для магазинной торговли.

Деловым людям именно в этот период рекомендовано проводить переговоры, заключать сделки, подписывать документы, расширять связи. Нервная система активна и чувствительна, поэтому сессия у психолога или спокойный период для восстановления сил, медитации позволят подзарядиться и удержаться от психического истощения.

6 июня, день очередного Новолуния, Луна встречает также в Близнецах. Удовлетворите потребность в свежем воздухе и движении — больше времени проводите на улице. Подойдет езда на велосипеде, теннис, бадминтон, бег трусцой, игра в баскетбол или волейбол. Наметьте планы на предстоящий месяц.

Причем, желательно их прописать от руки. Именно сейчас, благодаря влиянию Юпитера, вы способны видеть общую картину лучше, чем детали.

9 июня Марс переходит в ослабленную позицию в знаке Тельца и сразу попадает под удар Плутона. Непростое время. Представьте, разъяренного быка с необузданным нравом, мчащегося вперед. Авторитарность и деспотичность начнет проявляться преимущественно у мужчин.

Однако, если эту скрытую мощную силу направить в правильное русло, то можно воплотить в жизнь любые замыслы, реализовать масштабные финансовые проекты. У женщин возрастает сексуальность и темперамент, повышается влюбчивость. Многих начинают одолевать муки ревности.

17 июня — особая дата. Все тот же юркий Меркурий вместе в грациозной Венерой начинают проявлять свои качества в сенситивном Раке. Эмоциональность водной стихии усиливает напряженное влияние Нептуна. Женщины становятся особенно ранимы и плаксивы.

Заботливость по отношению к близким, настрой на сопереживание партнерам и общую эмпатию к окружающему миру становится приоритетом. Сильное воображение способствует раскрытию творческого потенциала. В имидже придерживайтесь женственного романтичного образа, уместны украшения из серебра и жемчуга. Меркурий добавит нестабильности в настроении, усиливает субъективность и беспокойств ума. Легко поддаться чужому влиянию. В третью декаду можно планировать сделки с недвижимостью, приобретение крупного пакета акций или биржевые операции.

20 июня в знак Рака обильно вливается творческая и созидательная энергия Солнца. День летнего солнцестояния, который является и славянским праздником Купалы, обладает особой магией и энергетикой. Вода в эти дни также обретает чудодейственные свойства, поэтому любые водные процедуры окажутся весьма полезными.

Под влиянием знака Рак, мы все немного становимся детьми, склонными к бурным эмоциональным реакциям на окружающий мир. Прекрасный повод взять отгул или отпуск, чтобы провести время с близкими, заняться делами, связанными с домом и семьей. Обратите внимание, что повышается вероятность зачатия.

22 июня встречаем «Клубничное полнолуние» на оси «семья — карьера». Для многих придется заняться поиском баланса между желанием реализации в профессиональной сфере и интересами домочадцев. Хорошо, если получится успевать и работать в радость и проводить время с близкими. Проще всего это сделать в творческих профессиях, когда можно работать из дома или в свободном графике.

29 июня Лилит с переходом в Весы, начинает проверку на прочность. Сфера взаимоотношений, наши эстетические критерии и представления о справедливости искажаются, а также имеет некий фатальный окрас. Ситуации «от любви до ненависти один шаг», заключение брака по расчету, колебания в ходе принятия решения становится испытанием, а также точкой роста.

Таким образом, первая половина месяца больше подходит для деловой активности, сбора и систематизации нужной информации. Можно включить в свой график максимальное разнообразие дел и планов.

Вторая же половина идеальна для того, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для себя и своих близких, задуматься о потребностях Души и создать в своем внутреннем пространстве цветущий оазис