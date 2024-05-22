«Не раз предупреждали»: как РФ ответит Франции в случае ввода ее войск на Украину

МИД РФ пообещал ответить не только политически Франции на ввод войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Gerd Roth

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Париж уже не раз говорил о возможности отправки своих сил для помощи ВСУ.

Ответные действия России на отправку французских войск на Украину будут не только политическими. Такое заявление сделал директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в интервью РИА Новости.

«Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону», — сказал он.

Студенников подчеркнул, что Москва не может не воспринимать всерьез «все более воинственную риторику» президента Франции Эммануэля Макрона, хотя ее широко и не поддерживают союзники Парижа по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. К тому же заявления о войсках НАТО на Украине вызывают отторжения у большинства французов.

Кроме того, продолжил дипломат, участие Франции в этих боевых действиях официально сделает ее стороной конфликта. При таком раскладе увеличится риск столкновения двух ядерных держав, где французские войска станут законными целями для армии России.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. Между тем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона про отправку войск.

В начале мая Макрон снова заявил об этом. По его словам, отправка возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима о таком шаге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон призвал Европу к готовности сдержать Россию, если в украинском конфликте она «зайдет слишком далеко». Сенатор Алексей Пушков в ответ на это посоветовал французскому президенту прикусить язык.