Запрет на передвижение на гидроциклах в Петербурге. Главное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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О правиле в некоторых пунктах проката уже знают, а потому просят людей не нарушать.

В Петербурге установилась ясная и солнечная погода. Летнее тепло многие горожане и туристы встречают у воды.

На этом фоне вырос спрос на прокат гидроциклов и катеров. Правда, промчаться с ветерком по рекам и каналам в черте города теперь не получится.

Власти Северной столицы запретили судам без госрегистрации заезжать в городскую акваторию. О причинах такого решения — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Акватория Малой Невки в Петербурге. Безопасность людей на воде обеспечивают сотрудники ГИМС — особенно сейчас, во время начала туристического сезона.

Эта пара на гидроцикле очень неуверенно держится на воде, чем сразу привлекает внимание инспекторов. Мужчина оказался без прав, а, значит, вообще не должен был садиться за руль.

Молодую пару, которая арендовала гидроцикл, задержали, сейчас они следуют за сотрудниками полиции. Возвращаемся на базу ГИМС для оформления документов.

— Вы первый раз на гидроциклах? О правилах не знаете?

— Ну, во-первых, что права нужны — это я слышал.

— А что без прав?

— Ну вот так.

— А предупреждали вообще?

— Да.

— И все равно осмелились?

— Ну, сказали, административный штраф.

Административный штраф на нарушителя — десять тысяч рублей. За гидроциклом сразу приезжает сотрудник проката.

Арендаторы и владельцы гидроциклов не только катаются без прав, подрезают пассажирские суда, а еще заезжают в реки и каналы Северной столицы, где кататься нельзя.

«Вы представляете, какое количество судов на реках и каналах города Санкт-Петербурга, люди отдыхают, люди едут на прогулочных судах — и начинается асинхронное движение гидроциклов», — говорит замглавы центра ГИМС МЧС по Петербургу Илья Отмахов.

В прошлом году оперативный штаб Петербурга вводил запрет на некоторых водных участках Северной Столицы — и вот снова сегодня актуализировал данные. Вступили ограничения раньше, чем в прошлом году.

До 15 ноября гидроциклам и маломерным судам, не подлежащим регистрации, нельзя курсировать по Неве от Благовещенского моста до Большого Обуховского. На Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, а также на Большой Невке — от Ушаковского моста и от Большого Петровского.

Кронверкский пролив, канал Грибоедова, реки Мойка, Фонтанка, Крюков канал и Зимняя канавка тоже под запретом. Сапы, байдарки и надувные лодки под ограничения не подпадают.

Вот только разрешено кататься с пяти до восьми утра, а маршрут, состав группы нужно согласовывать с властями. О запрете в некоторых пунктах проката гидроциклов уже знают, просят не нарушать, ну, а если решился заплыть в городской канал, то вся ответственность лежит на арендаторе.

Гидроцикл могут отправить на спецстоянку, а пункт проката останется без прибыли. Так, 30 минут на воде стоит три с половиной тысячи рублей, час — пять тысяч.

Еще одна головная боль сотрудников ГИМС — аренда катера без капитана. Такие лодки тоже заходят в городские каналы и им можно.

Если судно до 10 лошадиных сил и меньше 200 килограммов, управлять лодкой может чуть ли не подросток — и права ГИМС не нужны. Такие суда инспекторы останавливают, а с этой недели начнут еще и взвешивать с помощью новой спецтехники.