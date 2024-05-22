ЕС предупредили о последствиях кражи активов России

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

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Европа, как указывается, превратила воровство доверенных ей финансовых резервов в инструмент внешней политики.

Рано или поздно Европа будет вынуждена вернуть России все, что украла у нее в рамках конфискации замороженных активов Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

«Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата. Предсказуемо только одно — рано или поздно есовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — говорится в публикации.

ЕС, как указывается, превратил воровство доверенных ему финансовых резервов в инструмент внешней политики, встав на «путь саморазрушения».

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов России. Почти 90% из них пойдет на помощь Украине.

В абсолютных цифрах это почти три миллиарда евро, но не сумма в этом вопросе играет основную роль, а сам факт того, что европейцы решились взять чужие деньги.