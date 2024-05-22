Минюст разрешил носить пижамы и леггинсы в воспитательных колониях

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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В новом указе есть подробное описание того, как должна выглядеть разрешенная одежда.

Осужденным в воспитательных колониях отныне можно носить шорты, леггинсы, пижамы и домашние халаты. Соответствующий указ подписал глава Минюста Константин Чуйченко.

В документе есть подробное описание того, как должна выглядеть разрешенная одежда. Например, леггинсы должны быть плотными, черными и сделанными из трикотажа без боковых швов и с эластичной тесьмой на талии.

Помимо этого, перечисляется разрешенное количество указанных вещей на одного человека и срок носки. Халаты же будут из хлопчатобумажного махрового полотна зеленого цвета светлых тонов с застежкой на молнию и с круглой горловиной без воротника, или же из хлопчатобумажной фланели с набивным рисунком мелкого или среднего размера, сказано в приказе.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСИН представила новые образцы спецодежды для осужденных.