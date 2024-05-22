Костенко одной фразой ответила на вопрос о планах завести пятого ребенка

Костенко заявила, что пока не планирует заводить пятого ребенка

Фото: Instagram* / tarasov23

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И заодно похвасталась, что вернулась в прежнюю форму после родов.

Модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, планируют ли они пятого малыша. Спустя три месяца после рождения четвертого ребенка девушка к новой беременности не готова.

«Пока нам хватает приключений», — иронично ответила она в социальной сети.

Она также рассказала, что почти вернулась в привычную ей форму. До желаемого веса осталось скинуть шесть-семь килограммов. Однако качеством тела она совсем недовольна.

«59 килограммов вешу сейчас. Качество тело пока. Тренировки все поправят», — добавила Костенко.

Костенко и Тарасов женаты уже шесть лет. В июле 2018 на свет появилась дочка Милана, в феврале 2020 года — дочка Ева, в октябре 2021 года — сын Алексей, в феврале 2024 года — четвертый малыш. Кроме того, от первого брака у спортсмена есть дочка Ангелина. Ей сейчас 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Костенко отбирала няню для детей.

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