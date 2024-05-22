Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированный укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на донецком направлении противник постоянно несет потери в живой силе и технике.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчеты гаубиц Д-30 «Южной» группировки войск уничтожили замаскированный укрепрайон и живую силу ВСУ на донецком направлении.

После выявления операторами разведывательного беспилотного летательного аппарата скопления личного состава ВСУ координаты цели были незамедлительно переданы расчету 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерии 1-го армейского корпуса.

Корректировка огня с воздуха, производившаяся в режиме реального времени, позволила нанести огневое поражение личному составу противника, пытавшемуся закрепиться в лесополосе, а также был уничтожен укрепрайон ВСУ.

Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на донецком направлении противник постоянно несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.