Валю Карнавал заподозрили в романе с рэпером MACAN
Валю Карнавал заподозрили в романе с рэпером MACAN
Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Еще год назад звезде приписывали отношения с певцом JONY. Неужели они уже расстались?
Блогера Валю Карнавал заподозрили в романе с рэпером MACAN. Об этом сообщил Telegram-канал «Светские хроники».
Хотя они и не комментировали эту новость, но, по данным источника, между блогером и певцом действительно есть любовная связь. При этом еще год назад Карнавал приписывали роман с исполнителем JONY.
Тогда поводом стал совместный выход на вечеринку. Но слух, в конечном счете, так и остался слухом.
Официально Карнавал в последний раз встречалась с бойцом ММА Сашей Стоуном. Они познакомились в 2021-м.
Спустя год Стоун сделал предложение возлюбленной. Они с энтузиазмом рассказывали о своей любви и подготовке к свадьбе.
Изначально звезды раздумывали о небольшом торжестве лишь с самыми родными и близкими. Но, увидев ажиотаж и интерес публики, поняли — все ожидают от них масштабного торжества. Однако вместо этого в социальных сетях Карнавал вскоре появились печальные публикации о разбитом сердце.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о какой женщине мечтает Николай Басков.