Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

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Еще год назад звезде приписывали отношения с певцом JONY. Неужели они уже расстались?

Блогера Валю Карнавал заподозрили в романе с рэпером MACAN. Об этом сообщил Telegram-канал «Светские хроники».

Хотя они и не комментировали эту новость, но, по данным источника, между блогером и певцом действительно есть любовная связь. При этом еще год назад Карнавал приписывали роман с исполнителем JONY.

Тогда поводом стал совместный выход на вечеринку. Но слух, в конечном счете, так и остался слухом.

Официально Карнавал в последний раз встречалась с бойцом ММА Сашей Стоуном. Они познакомились в 2021-м.

Спустя год Стоун сделал предложение возлюбленной. Они с энтузиазмом рассказывали о своей любви и подготовке к свадьбе.

Изначально звезды раздумывали о небольшом торжестве лишь с самыми родными и близкими. Но, увидев ажиотаж и интерес публики, поняли — все ожидают от них масштабного торжества. Однако вместо этого в социальных сетях Карнавал вскоре появились печальные публикации о разбитом сердце.

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