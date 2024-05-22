Муфтий Москвы Аляутдинов предупредил о последствиях запрета никаба в России

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.

Запрет на ношение никабов в России может способствовать росту конфликтов на религиозной почве. Об этом РБК заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Также эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии», — считает Аляутдинов.

Глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев 21 мая заявил, что в стране необходимо запретить ношение никабов. Одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма, убежден он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Швейцарии жители выступили против ношения паранджи и никаба. Теперь по улицам можно будет ходить только с открытым лицом.

За это решение власти страны уже подверглись жесткой критике, в том числе со стороны организации, защищающей права мусульманских женщин.