Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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При этом в стране по-прежнему доминирует «омикрон».

Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, но опасности он не представляет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — цитирует заявление РИА Новости.

В Роспотребнадзоре пояснили, что после праздничных дней в стране зафиксировали спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с тем, что люди чаще общались между собой в выходные. Граждан призвали не пренебрегать мерами профилактики.

Симптоматика вариантов FLiRT схожа с той, что наблюдается при «омикроне». Это лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Ранее 5-tv.ru писал, что пандемия COVID-19 может вернуться уже этим летом. Специалисты озабочены тем, насколько эффективными против новых штаммов окажутся существующие вакцины.

Часть вирусологов при этом считает, что имеющиеся препараты будут обеспечивать надежную защиту как минимум от тяжелых заболеваний. Однако другие эксперты полагают, что защита не гарантирована, так как новые мутации «немного отличаются» от прежних видов инфекции.