Захарова прокомментировала обвинения в сторону России в покушении на Фицо

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что сказала дипломат по этому поводу?

Приступом безумия являются обвинения в адрес России в причастности к покушению на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на председателя правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что совершивший покушение на Фицо 71-летний политический активист Юрай Центула мог действовать вместе с сообщниками. Такую версию изучают сейчас словацкие правоохранители.

Через два часа после покушения на странице Центулы в соцсети была стерта его история. И это, как отмечается, было сделано не им и не его супругой — в связи с этим следствие пришло к выводу, что активиста могли подстрекать к совершению преступления.